EOS imaging : AG huis clos

(Boursier.com) — EOS imaging informe ses actionnaires que, dans le contexte de l'épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, le Conseil d'Administration a décidé de tenir l'Assemblée générale du 30 juin 2020 à 14h30 à "huis clos", hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y participer.

L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (Balo) le 25 mai 2020. Les documents ou informations relatifs à l'Assemblée générale mixte sont accessibles sur le site Internet d'EOS imaging. Il est précisé que le Rapport sur le gouvernement d'entreprise et le Texte des résolutions présentées à l'Assemblée générale mixte, initialement intégrés dans les chapitres 8 et 10 du Rapport Financier Annuel 2019, ont été modifiés et sont accessibles séparément sur le site Internet d'EOS imaging.

L'Assemblée Générale devant se tenir à huis clos, la société invite ainsi ses actionnaires à retourner le formulaire de vote complété d'un pouvoir au Président de l'Assemblée ou d'un vote par correspondance. Aucune carte d'admission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient néanmoins la demande.

Toute la documentation relative à l'Assemblée générale ainsi que le formulaire de vote sont accessibles sur le site Internet de la société