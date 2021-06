EO2 : tout juste bénéficiaire sur l'exercice

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe EO2 affiche un chiffre d'affaires annuel consolidé de 24,7 millions d'euros en croissance de +1,2%. A périmètre comparable (hors SVM en 2020-2021 et hors MMR en 2019-2020), le chiffre d'affaires du Groupe est en croissance de +1,6%, à 23 ME (22,6 ME pour l'exercice 2019-2020).

Le Groupe EO2 affiche une bonne maîtrise de ses charges d'exploitation. Le résultat d'exploitation, après dotations aux amortissements et aux provisions, reste ainsi bénéficiaire à 0,3 ME (1,2 ME au 29 février 2020).

Le Groupe comptabilise un résultat exceptionnel de 0,4 ME, dont 0,2 ME concerne la reprise en résultat des subventions d'investissement +0,1 ME une plus-value sur cession de matériel. Après prise en compte du résultat financier (-0,5 ME), de l'impôt (-0,1 ME) et de la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence, le résultat net part du Groupe, s'élève à 0,3 ME (1,2 ME au 29 février 2020).

Situation financière

La capacité d'autofinancement du Groupe s'élève à 2 ME (3 ME). Au 28 février 2021, les flux de trésorerie opérationnels ressortent à 1,2 ME (3,4 ME au 29 février 2020), incluant une hausse du BFR de 0,8 ME liée à une progression des stocks de granulés bois au 31 mars 2021.

Les investissements de l'exercice se sont élevés à 1,7 E, dont 1,2 ME liés à l'acquisition de la société SVM.

Les dettes financières sont de 14,2 ME au 28 février 2021 (14,5 ME au 29 février 2020). Le Groupe a obtenu sur cet exercice un Prêt Garanti par l'État (PGE) de 500 kE qui sera conservé pendant 5 ans.

A la fin de l'exercice 2020-2021, la trésorerie disponible est de 11,3 ME (12,4 ME l'année précédente). Le Groupe dispose d'une marge de manoeuvre solide pour engager sa stratégie d'investissements.

Perspectives

Le Groupe EO2 démarre l'exercice 2021-2022 avec l'objectif de poursuivre sa croissance en s'appuyant sur un environnement durablement porteur.

Les installations de matériel de chauffage à granulés bois continuent de bénéficier d'un marché bien orienté encouragé par les aides à la rénovation énergétique mises en place par le gouvernement (fiscalité écologique incitative).

Le Groupe s'attend également à une amélioration progressive de la performance opérationnelle de ses activités de services énergétiques suite à la réorganisation de ce pôle d'activité.