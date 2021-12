EO2 : tassement des marges

(Boursier.com) — EO2 a réalisé un 1er semestre 2021-2022 en hausse de +15,1% par rapport à l'année passée. À périmètre comparable (hors SVM sur le 1er trimestre 2021-2022), le chiffre d'affaires du groupe est en croissance de +9,5%. Le CA ressort à 12,97 ME. Le groupe continue d'évoluer dans un environnement globalement porteur, favorable au développement des installations de matériel de chauffage à granulés bois, plus écologiques et plus compétitives.

Les activités granulation bois, "toujours portées par de bons fondamentaux, restent solides sur ce semestre" avec un chiffre d'affaires en légère croissance de 8,9 ME (8,8 ME l'année passée) dans un contexte toujours concurrentiel. Le Groupe EO2 a procédé au déstockage de ses granulés bois conséquence de plusieurs exercices marqués par des hivers particulièrement chauds.

Les activités 'services énergétiques' renouent avec la croissance sur ce semestre, avec un chiffre d'affaires de 4,1 ME, contre 2,4 ME au 1er semestre 2020-2021, une hausse remarquable de +67,7% (à périmètre comparable +41,7%). Le semestre a été marqué par le retour à une activité normalisée avec la reprise, en particulier pour la société SVM, de l'ensemble des chantiers suspendus en raison des restrictions de déplacement qui ont eu lieu pendant la crise sanitaire.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) consolidé semestriel du groupe est en recul, passant de 1,4 ME en août 2020 à 1,0 ME en août 2021. Cette évolution s'explique par l'évolution du mix d'activité (plus de charges de personnel dans les activités 'services énergétiques' qui avait de plus bénéficié des mesures d'aide à l'activité partielle l'an dernier) ainsi que par la politique de déstockage sur le 1er semestre d'activité.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et aux provisions de 1,1 ME, le résultat d'exploitation s'établit à 0,3 ME en août 2021. Après prise en compte du résultat financier de (0,2) ME, d'un résultat exceptionnel positif de 0,2 ME et d'une charge d'impôt de (0,02) ME, le résultat net part du Groupe s'élève à 0,3 ME, contre 0,5 ME un an avant.

Au 31 août 2021, les flux de trésorerie opérationnels restent élevés à 1,3 ME (contre 1,5 ME au 31 août 2020) et permettent d'autofinancer les investissements de 1,0 ME. Le groupe génère ainsi, au 1er semestre 2021, un cash-flow excédentaire de 0,3 ME renforçant la trésorerie nette. L'endettement financier net reste faible à 2,5 ME pour des capitaux propres de 16,3 ME. Au 31 août 2021, le groupe dispose d'une trésorerie brute de 10,1 ME contre 14,4 ME au 31 août 2020. Sur cette période, le groupe s'est attaché à rembourser des emprunts bancaires à hauteur de 1,8 ME. EO2 "dispose d'une marge de manoeuvre financière suffisante pour poursuivre ses investissements et saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe".

Le début du 2nd semestre 2021-2022 a été marqué par une accélération des ventes sur le secteur. Le groupe bénéficie d'un contexte favorable aux renouvellements des installations de matériel de chauffage par des solutions à granulés bois avec, d'une part, des températures plus conformes aux normales saisonnières et, d'autre part, des énergies fossiles à des prix élevés. EO2 affiche, au 31 août 2021, un carnet de commandes en amélioration pour son activité de services énergétiques et est, comme pour l'ensemble de la filière, particulièrement vigilant à maintenir un niveau de stocks stratégiques en granulés bois suffisant afin de répondre à une demande en croissance sur les années à venir.

EO2 renouvelle sa stratégie de diversification de ses activités afin de renforcer la récurrence de ses activités et d'abaisser sa dépendance au climat et à un mono produit. Cette stratégie n'exclut pas, comme cela a toujours été le cas, une recherche permanente de nouvelles capacités de production. Le groupe rappelle sa prudence s'agissant de projets difficiles à faire aboutir, avec des taux d'échec très importants.