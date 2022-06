EO2 : progression des résultats sur l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — Le Groupe EO2 affiche un chiffre d'affaires annuel consolidé de 30,6 ME en croissance de +23,8%.

Les activités de granulation bois continuent d'être portées par un marché en forte croissance (installation de chauffages à granulés bois) et progressent de +21,2% par rapport à l'année précédente, contribuant au chiffre d'affaire total du Groupe EO2 à hauteur de 23,2 ME. Le 2nd semestre a été marqué par une hausse des prix de ventes afin de répercuter la hausse des prix des matières premières.

Les activités de services énergétiques enregistrent un chiffre d'affaires de 7,5 ME, en croissance de +32,7%.

Le Groupe a poursuivi sa stratégie de diversification autour des services énergétiques amorcée en juin 2020 afin de développer des synergies commerciales et de se déployer sur tous les segments de la transition énergétique y compris les marchés privés encore faiblement adressés.

L'activité de la société SVM, acquise en juin 2020, fortement impactée par les restrictions liées à la crise sanitaire, se redresse malgré l'inflation.

Les Produits d'Exploitation sont en progression à 28,8 ME (contre 25,7 ME en 2020-21) incorporant une baisse de 2,2 ME de la production stockée lié à la volonté stratégique d'abaisser le niveau de stocks.

Le Groupe EO2 affiche une bonne maîtrise de ses charges d'exploitation. Le Résultat d'Exploitation, après dotations aux amortissements et aux provisions, progresse fortement à 0,7 ME, contre 0,3 ME au 28 février 2021. Le groupe comptabilise un résultat exceptionnel de 0,2 ME dont 0,3 ME concerne la reprise en résultat des subventions d'investissement.

Après prise en compte du résultat financier (-0,4 ME), de l'impôt (-0,2 ME) et de la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence, le Résultat net part du Groupe, s'élève à 0,6 ME contre 0,3 ME au 28 février 2021.

Situation financière

La capacité d'autofinancement du Groupe s'élève à 2,5 ME (contre 2 ME). Au 28 février 2022, les flux de trésorerie opérationnels ressortent à 5,2 ME (contre 1,2 ME au 28 février

2021), incluant un besoin en fonds de roulement positif de 2,7 ME lié principalement à un abaissement progressif et stratégique du niveau de stocks de granulés bois dès le 1er semestre de l'exercice.

Ces flux couvrent largement les investissements nets de l'exercice qui se sont élevés à 1,9 ME.

Les dettes financières sont de 12,6 ME au 28 février, contre 14,2 ME au 28 février 2021. Le groupe a procédé à des remboursements d'emprunts bancaires à hauteur de 1,5 ME.

Au terme de l'exercice 2021-2022, la trésorerie disponible est de 13 ME, contre 11,3 ME l'année précédente. Le groupe dispose d'une marge de manoeuvre solide pour poursuivre sa stratégie d'investissements.

Perspectives

Le Groupe EO2 démarre l'exercice 2022-2023 avec l'objectif de poursuivre une trajectoire de croissance rentable. Le Groupe reste vigilant sur les impacts inflationnistes sur les prix d'achat ou de vente qui peuvent momentanément perturber les équilibres de marché.