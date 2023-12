EO2 : le résultat net part du groupe s'élève à 0,9 ME au S1

(Boursier.com) — Le Groupe EO2 a enregistré au 1er semestre 2023-2024 une solide croissance de +28,4% par rapport au premier semestre 2022-2023. Cette performance a été portée par l'activité "granulation bois" qui a continué d'évoluer dans un environnement conjoncturel favorable, avec des prix de marché toujours élevés. Le chiffre d'affaires du pôle ressort ainsi à 17,6 ME (vs 11,6 ME l'année passée), soit une croissance de +52% soutenue principalement par un effet prix, résultante du contexte d'inflation des prix de l'énergie.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) consolidé semestriel du Groupe ressort à 1,8 ME, à comparer à 3,1 ME au premier semestre 2022-2023. Cette baisse est due à la comptabilisation d'une charge non récurrente de 1,4 ME en frais de personnels, liée à l'attribution d'actions gratuites (AGA).

La marge brute est restée élevée malgré la hausse des matières premières et les charges opérationnelles ont été bien maitrisées.

Le Résultat d'exploitation semestriel, après dotations aux amortissements s'établit à 1,1 ME, soit une marge d'exploitation de 5,4%.

Après prise en compte d'un résultat financier de +0,1 ME, d'un résultat exceptionnel positif de +0,3 ME et d'une charge d'impôt de -0,5 ME, le résultat net part du Groupe s'élève à 0,9 ME (vs 1,3 ME au S1 2022-2023).

Une structure financière solide

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur le premier semestre sont positifs à hauteur de +2,4 ME, intégrant une capacité d'autofinancement de +2,8 ME et une légère augmentation de (0,4) ME du Besoin en Fonds de Roulement au 31 août 2023.

Ces flux couvrent les investissements nets du premier semestre qui se sont élevés à 2 ME dédiés notamment au développement de capacités de production additionnelles en "granulation bois".

EO2 génère ainsi des free cash-flow positifs à hauteur de 0,4 ME sur le premier semestre. Le Groupe est en situation de trésorerie nette à hauteur de 3,8 ME, avec une trésorerie brute disponible de 14,3 ME et des dettes financières brutes de 10,5 ME au 31 août 2023.

Le Groupe dispose d'une situation bilantielle solide et saine pour poursuivre sa stratégie d'investissements.

Perspectives

Sur l'activité "granulation bois", les perspectives à long termes demeurent solides. EO2 continue d'évoluer dans un marché globalement porteur, en accompagnant la transition énergétique des ménages et des collectivités.

Le contexte est plus imprévisible à court terme avec un phénomène de rééquilibrage après les résultats 2022-2023 exceptionnels obtenus dans un contexte de crise énergétique. Les prix de marché ont ainsi logiquement amorcé une détente par rapport au niveau record du second semestre 2022-2023.

Face à une demande qui reste porteuse, le Groupe vise à augmenter progressivement ses capacités de production mais reste prudent en raison des conditions météorologiques clémentes en ce début d'hiver, qui peuvent peser sur les équilibres de marché.

Le Groupe confirme ainsi sa stratégie qui vise à jouer un rôle moteur et vertueux dans la lutte contre le réchauffement climatique et de la réduction des gaz à effet de serre.