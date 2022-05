EO2 détient 26% du capital de Le Pacte de Giens

(Boursier.com) — EO2 participe à 26% du capital dans la société Le Pacte de Giens.

Créée en mars 2022, Le Pacte de Giens est détentrice d'un actif immobilier de 5 hectares situé en front de mer sur la presqu'île de Giens et d'une exploitation d'hébergement/restauration. Trois autres partenaires sont également présents au capital de la société : Language connexion, Hitza Hitz et Dabou.

La prise de participation dans Le Pacte de Giens s'inscrit dans une stratégie de diversification stratégique et patrimoniale du Groupe EO2.

Sur le plan stratégique, en s'appuyant sur une exploitation existante (résidence hôtelière et restauration) l'ambition est de faire de ce site privilégié une référence en matière de transition et d'exploitation écologique, une véritable vitrine des activités "services énergétiques" du groupe à destination des décideurs publics, des clients et des salariés du Groupe EO2. Un espace de coworking et de formation aux services énergies renouvelables sera intégré au site, afin notamment de disposer d'un vivier de talents pour accompagner la croissance des activités commerciales.

Dans un contexte inflationniste renforcé, l'objectif est d'investir dans un actif à rendement (entre 5 et 10%) présentant un profil de risque plus faible que les activités "granulés bois". Ces dernières restent soumises aux aléas macroéconomiques.

L'investissement d'EO2 dans le projet représente 3,5 ME financé par la trésorerie du Groupe. Au 31 août 2021 le groupe disposait d'une trésorerie disponible de 10 ME.