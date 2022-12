EO2 : bon semestre dans un contexte porteur

(Boursier.com) — Le Groupe EO2 a enregistré au 1er semestre 2022-2023 une solide croissance de +22,1% de son chiffre d'affaires par rapport au 1er semestre 2021-2022. Il ressort à 15,83 millions d'euros. Cette performance a été portée par l'activité 'granulation bois' qui a évolué dans un contexte de prix de marché exceptionnellement élevés au 1er semestre.

Le résultat d'exploitation, après dotations aux amortissements s'établit à 1,9 ME à fin août 2022, soit une marge d'exploitation de 12%.

Après prise en compte du résultat financier de -0,1 ME, d'un résultat exceptionnel positif de +0,2 ME et d'une charge d'impôt de -0,6 ME, le résultat net part du Groupe s'élève à 1,3 ME.

La capacité d'autofinancement du Groupe progresse à 2,4 ME sur le semestre (1 ME l'année passée). Les flux de trésorerie générés par l'activité sont toutefois négatifs à hauteur de -1,5 ME en raison de la hausse de 3,9 ME du Besoin en Fonds de Roulement au 31 août 2022. Cette évolution du BFR est principalement due à l'accroissement saisonnier des stocks et à la mise en place d'un compte courant de 2,9 ME consenti à la société SAS Le Pacte de Giens. Les dettes financières sont de 11,4 ME au 31 août. A la clôture du semestre, la trésorerie disponible est de 9,2 ME. Le groupe dispose d'une marge de manoeuvre solide pour poursuivre sa stratégie d'investissements.

Perspectives

Le début du second semestre se déroule dans un contexte toujours favorable pour la performance du pôle granulation bois dans la lignée du premier semestre. Le Groupe reste cependant attentif aux évolutions du marché dans un contexte volatil et inflationniste qui peut rapidement faire varier les équilibres entre l'offre et la demande.

Cette volatilité conforte le Groupe dans sa stratégie de diversification qui entend ainsi poursuivre le développement de ses activités à court et moyen termes pour accompagner la transition énergétique des ménages et des collectivités. L'un des enjeux est notamment le recrutement de compétences pour tirer parti du potentiel de marché.

Au-delà du critère de performance financière, le Groupe EO2 se positionne comme un acteur moteur et vertueux de la lutte contre le réchauffement climatique et de la réduction des gaz à effet de serre. Le Groupe s'attache à mener cette mission avec une dimension sociétale forte, associant aussi bien l'adhésion et le bien-être de tous les collaborateurs que la qualité de ses relations avec les décideurs économiques et les clients.