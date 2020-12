EO2 : bénéfice net stable au 1er semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EO2 présente ses résultats semestriels 2020-2021. EO2 a réalisé un premier semestre 2020-2021 très solide en poursuivant sa croissance rentable, malgré le contexte de crise sanitaire Covid-19. Le groupe continue d'évoluer dans un environnement porteur, favorable au développement des installations de matériel de chauffage à granulés bois, plus écologiques et plus compétitives.

Le premier semestre est également marqué par le renforcement de l'offre 'services énergétiques' avec l'acquisition de la société SVM spécialisée dans l'installation, l'entretien et la maintenance de chaudières individuelles gaz. Cette opération entre parfaitement dans la stratégie du groupe qui vise à accroître le volume des activités récurrentes et à se diversifier dans les services énergétiques, afin d'abaisser sa dépendance à la mono-activité de la granulation bois.

Le chiffre d'affaires consolidé ressort en hausse de +10% au 1er semestre 2020-2021 à 11,3 ME. Les activités de granulation bois, toujours portées par d'excellents fondamentaux et faiblement impactées par la crise sanitaire, restent dynamiques avec un chiffre d'affaires de 8,8 ME. Les services énergétiques ont été plus impactées par la crise en raison des restrictions de déplacement pendant la crise sanitaire. Malgré cela cette activité réalise un chiffre d'affaires de 2,5 ME.

Les charges d'exploitation ont été maitrisées. L'excédent brut d'exploitation (EBE) consolidé semestriel progresse ainsi de +36% par rapport au 1er semestre 2019-2020, passant de 1,0 ME en août 2019 à plus de 1,4 ME en août 2020. Le groupe est parvenu notamment à maintenir à court terme ses prix de marché ainsi que ses niveaux de marges malgré la pression exercée à la baisse sur les prix en France par de nombreux producteurs étrangers. Après comptabilisation des dotations aux amortissements et aux provisions (1,1 ME), le résultat d'exploitation ressort positif et quasi-stable à 0,5 ME. Le résultat net part du Groupe s'élève à 0,5 ME.

L'endettement net continue de décroitre et reste faible à 1,5 ME pour des capitaux propres de 19,1 ME. La trésorerie brute disponible s'est renforcée à 14,4 ME au 31 août 2020 contre 11,9 ME au 31 août 2019. Le groupe dispose d'une large marge de manoeuvre pour poursuivre ses investissements et saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe.

Le groupe a démarré le second semestre avec ambition et vigilance. Le groupe va continuer de bénéficier dans un contexte favorable aux renouvellements des installations de matériel de chauffage par des solutions à granulés bois. Les températures particulièrement élevées enregistrées à l'automne ont logiquement pesé sur les besoins en chauffage et sur la consommation des granulés. Ceci a entrainé momentanément une pression à la baisse sur les prix, d'autant que le faible taux d'humidité des bois favorise les rendements industriels. Le Groupe EO2 a continué de s'appuyer sur la qualité de sa production et sur la résilience de ses débouchés durant cette période. La vigueur de l'Hiver en janvier et février conditionnera en partie le niveau final de performance.

Le groupe confirme sa stratégie de diversification de ses activités dans les services énergétiques afin de renforcer la récurrence de ses activités et d'abaisser sa dépendance au climat et à un mono produit. EO2 est prêt à saisir des opportunités en privilégiant des cibles d'une taille comprise entre 1 et 10 millions d'euros en privilégiant les régions IDF, Rhône Alpes Auvergne et Région Sud.