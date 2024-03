Envolée des résultats d'Etihad Airways en 2023

(Boursier.com) — Etihad Airways (partenaire d'Air France KLM) a vu ses bénéfices s'envoler l'an passé alors que le transporteur basé à Abu Dhabi a élargi son réseau pour répondre à la demande croissante de voyages. La compagnie a dégagé un bénéfice net record de 143 millions de dollars en 2023 contre 25 M$ un an plus tôt, pour des revenus de 4,5 Md$. Etihad a enregistré un bond de 40% du nombre de passagers transportés, à 14 millions. En 2023, la compagnie a lancé 15 nouvelles liaisons, dont Lisbonne, Copenhague, Calcutta et Osaka, et a augmenté sa flotte de 14 avions, pour soutenir une croissance d'environ 30% du nombre de sièges-kilomètres disponibles offerts.

Propriété du fonds souverain d'Abou Dhabi ADQ fin 2022, Etihad Airways pourrait bientôt être coté en bourse. Alors que les rumeurs vont bon train, le directeur général du transporteur, Antonio Neves, a indiqué que la décision finale appartiendra à ADQ. Après des années de rétrécissement et de réduction des coûts, ADQ a confié à A.Neves le mandat de développer considérablement la compagnie aérienne.

"La solide performance d'Etihad en 2023 fait suite à une réorganisation réussie de ses activités, en se concentrant davantage sur l'offre principale de compagnie aérienne et en se désengageant des services et des activités de support auxiliaires", a expliqué Etihad dans un communiqué. "Pour l'avenir, nous continuerons à remplir le mandat de notre actionnaire, qui est d'être une compagnie aérienne financièrement viable offrant des expériences client extraordinaires", a affirmé le dirigeant.