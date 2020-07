Envea : signature des accords relatifs à l'acquisition par The Carlyle Group d'une participation majoritaire au capital

Envea : signature des accords relatifs à l'acquisition par The Carlyle Group d'une participation majoritaire au capital









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la suite du communiqué de presse du 29 juin 2020, les instances représentatives du personnel d'ENVEA ont rendu leur avis le 3 juillet 2020 et approuvé unanimement le projet de rapprochement avec The Carlyle Group, le management d'ENVEA France et de ses filiales restant inchangé à l'issue de l'opération.

Le fondateur d'ENVEA, François Gourdon, ainsi que les dirigeants de la société annoncent ainsi la signature des accords relatifs à la cession hors marché et à l'apport en nature, à une société ad hoc (ci-après le SPV, special purpose vehicle) contrôlée par Carlyle Europe Technology Partners IV, d'un total de 914.853 actions ENVEA représentant à ce jour 1 355 451 droits de vote, soit 55,7% du capital et 64% des droits de vote théoriques de la société, au prix de 110 euros par action.

La réalisation de l'opération, qui pourrait intervenir au cours du troisième trimestre 2020, reste soumise à l'approbation de l'autorité autrichienne de contrôle des opérations de concentrations et du ministère français de l'Economie et des Finances au titre du contrôle des investissements étrangers.

A l'issue de cette opération financière, il est rappelé que le SPV déposera à titre obligatoire un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions ENVEA, au prix unitaire identique de 110 euros. Le SPV n'a pas l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique. En tout état de cause, un expert indépendant sera désigné par le conseil d'administration d'ENVEA, conformément aux dispositions de l'article 261-1 I du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

La clôture de l'offre publique pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2020.