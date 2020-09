Envea : réalisation des opérations d'apport

(Boursier.com) — A la suite du communiqué de presse du 13 juillet 2020, le fondateur d'Envea, François Gourdon, ainsi que les dirigeants de la Société annoncent ce jour la réalisation de la cession en numéraire hors marché et de l'apport en nature, à une société ad hoc dénommée Envea Global et contrôlée ultimement par The Carlyle Group Inc., d'un total de 914.853 actions Envea, soit environ 55,7% du capital au prix de 110 Euros par action. Le règlement-livraison des titres cédés en numéraire est intervenu ce même jour.

La réalisation de cette opération était soumise à l'autorisation du Ministère de l'Économie au titre du contrôle des investissements étrangers en France et à l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence autrichienne au titre du contrôle des concentrations. Ces autorisations ont été obtenues, sans condition, respectivement le 27 juillet 2020 et le 6 août 2020.

Il est rappelé qu'Envea Global déposera à titre obligatoire, à l'issue de la publication par Envea de ses résultats semestriels, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions Envea, au prix unitaire identique de 110 Euros.

Envea Global n'a pas l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique. Ce projet d'offre publique ne sera soumis à aucune condition suspensive, étant néanmoins précisé que la réalisation de l'offre publique reste quant à elle soumise à la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers sur le projet d'offre publique. La clôture de l'offre publique pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2020.