Envea publie un chiffre d'affaires de 39,2 ME au 30/6

(Boursier.com) — Les comptes consolidés au 30 juin d'Envea font apparaître un chiffre d'affaires de 39,2 millions d'Euros soit +7,5% par rapport à la même période de 2020 mais toujours en recul de 16,8% en comparaison du 1er semestre 2019 (hors effet de change, le périmètre restant identique). L'effet de change impacte de -1,8% du chiffre d'affaires (-0,7 ME) et repose essentiellement sur la dépréciation de la roupie indienne (-7,6%) et du dollar US (-8,5%).

Après un premier semestre toujours affecté par la pandémie, l'activité s'est donc légèrement améliorée mais sans retrouver les niveaux de 2019. Si la zone Europe affiche une croissance de +7,6% par rapport au S1 2019, l'Asie, qui représente 34% du chiffre d'affaires du Groupe, accuse toujours un retard de 38,9%.

Du fait de la part plus importante de la croissance des ventes d'équipements (+9,2%) au S1 2021 (par rapport au S1 2020) que des "services" (+4,6%) qui sont mieux margés, la marge brute est en repli et s'établit à 62,1% (vs 66,3 au S1 2020), en progression de 2,5% en valeur contre 7,5% pour l'activité globale.

Malgré une légère reprise de l'activité sur ce premier semestre, celle-ci reste donc en retrait par rapport à 2019 notamment du fait du marché en Chine. De ce fait et même si les perspectives des autres marchés restent bonnes, les prévisions budgétaires 2021 ont été révisées à la baisse...

Calendrier Financier : résultats annuels le 28 avril 2022.