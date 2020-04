Envea présente ses résultats annuels

(Boursier.com) — Avec une année d'avance sur ses objectifs, le Groupe Envea a terminé son année à plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidés. Celui-ci ressort à 100,4 ME en progression de 9,6%, les effets de change ayant eu un impact négatif de 0,9 ME (-1%) soit une croissance organique à taux de change constant de 10,6% (101,3 ME).

L'ensemble des zones d'activité du Groupe a bénéficié de cette croissance en 2019.

L'Asie confirme sa première place avec 44,2% du chiffre d'affaires en progression de 15,2%. Si l'Inde et la Chine y demeurent les poids lourds (+29% et +16,6%), on note le fort développement de la Malaisie, la Corée du Sud ou l'Indonésie. L'Europe avec 41,3% des ventes constitue le deuxième pilier avec des progressions significatives sur la France (+16,2%), l'Espagne (+56,8%) ou la Pologne (+29,5%). Les zones Amériques et Afrique/Moyen Orient se renforcent (+2,7% et +21,1%) avec de très belles réussites en Colombie, en Egypte ou au Maroc.

Les trois divisions du Groupe que sont les mesures à l'Air Ambiant, le suivi des Emissions Industrielles ou le Process Industriel participent à cette croissance, dont plus particulièrement le suivi des Emissions Industrielles (+13,3%), poussée par de nouvelles réglementations.

Les ventes hors France ont représenté 81,4% du chiffre d'affaires et celles de services, 27,9%.

Une politique de prix plus agressive sur l'Asie a accéléré le développement des parts de marché du Groupe avec comme conséquence une baisse de 1 point (100 points de base) de la marge brute qui s'affiche à 63,9% des revenus. Cette stratégie passe par une maîtrise des charges fixes ainsi que par l'accroissement de la productivité (charges de personnel en retrait de 3 points) et permet ainsi d'accroître la profitabilité du Groupe avec un résultat d'exploitation en progression de 1,7 point à 14,7% du chiffre d'affaires (+23,5% par rapport à 2018).

Il faut noter certains coûts non récurrents comme l'implantation d'un ERP global qui se poursuit sur le Groupe (pour s'achever fin 2021) et dont le montant associé impacte les charges fixes pour environ 200 KE par an. Par ailleurs, La filiale indienne a subi de graves inondations en juin 2019 engendrant la perte de 20% de son stock pour un coût de 300 KE.

Les dépenses de 'R&D' du Groupe se sont maintenues à 5,9 ME (6% du chiffre d'affaires) avec toujours comme objectif de renforcer l'avance technologique et les offres de produits et de solutions novatrices, dont certains sont attendus sur l'exercice 2020.

La rentabilité des capitaux propres sur 2019 s'élève à 16,2% et l'endettement financier d'ENVEA s'établit à 7,9 ME (contre 10,7 ME en 2018). L'endettement net reste négatif à 11,7 ME (-7,8 ME par rapport à 2018, gearing -15,6%).

Confirmant une situation financière saine et solide, le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée générale du 30 juin 2020 statuant sur les comptes 2019, un dividende de 0,95 euro par action.