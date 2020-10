Envea : comptes semestriels publiés

(Boursier.com) — Le Groupe ENVEA a annoncé ses résultats consolidés pour le premier semestre 2020. Les comptes consolidés au 30 juin 2020 font apparaître un chiffre d'affaires de 36,5 millions d'Euros, en repli de 22,5% par rapport à la même période de 2019 (hors effet de change, le périmètre restant identique). L'effet de change de -0,3% du chiffre d'affaires reflète principalement la dépréciation de la roupie indienne et du yuan chinois.

Après un début d'exercice encourageant, la crise sanitaire a significativement impacté les activités du Groupe à partir du mois de mars et principalement sur l'Asie dont les deux principaux marchés, que sont la Chine et l'Inde, ont reculé de plus de 40%. Dans ce contexte particulièrement difficile, l'Europe s'est maintenue à son niveau du premier semestre précédent avec un marché plutôt stable, en particulier sur la France et le Royaume Uni.

La profonde modification de la répartition des ventes sur ce premier semestre a généré une progression de la marge brute de +5,7 points (par rapport au S1 2019) du fait d'une part plus importante des activités "Services" dans le "mix produit" (le recul en valeur de la marge brute est de 15,7% contre 22,6% pour l'activité). Il faut noter que la crise sanitaire n'a pas généré d'effets négatifs significatifs sur l'approvisionnement ou sur les coûts d'achats du Groupe, sauf, et de manière limitée, sur ceux liés au transport.

La situation financière du Groupe reste saine avec un Gearing négatif de 16,9%.

Dans ce contexte sanitaire difficile, les équipes du Groupe ENVEA sont restées mobilisées pour assurer les prestations de services de ses clients à travers le monde. La poursuite des efforts importants de 'R&D' se sont vus concrétisés par la certification de la nouvelle gamme d'analyseurs destinée notamment aux marchés de la directive européenne sur les installations de combustion moyenne (directive MCP).

Fort d'un carnet de commande conséquent et suite à l'amélioration relative des conditions d'opérations dans le monde, la Direction envisage de rattraper une partie du retard de chiffre d'affaires sur le second semestre et de limiter le repli annuel à 15% en comparaison de 2019.

François Gourdon, Président Fondateur d'ENVEA, commente : "Suite à la communication publique en date du 29 juin 2020, le Groupe ENVEA se félicite d'avoir engagé, en pleine phase Covid 19, le processus de rachat de ses titres sur le marché Euronext Growth, en partenariat avec The Carlyle Group. Ce puissant partenaire et son implantation mondiale vont permettre à ENVEA d'engager une nouvelle étape de fort développement tout en restant intégralement dirigé par l'équipe managériale en place.

L'offre publique d'achat simplifiée devrait être finalisée sur les derniers mois de 2020. Le Groupe ENVEA bénéficiera alors de capacités financières élargies pour renforcer encore ses équipes de recherche et sa stratégie de croissances externes, tant en France qu'à l'international.

La conjoncture mondiale et inédite actuelle a bien évidemment impacté au premier semestre les ventes à court terme, ne serait-ce que par les impossibilités de déplacements et de livraisons. Mais la société s'appuyant sur ses innovations et ses solides implantations dans le monde reste logiquement optimiste sur ses capacités de développement sur un marché qui restera plus que jamais porteur."

Calendrier Financier : Résultats Annuels le 15 avril 2021.