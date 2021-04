Envea : 5,5 ME de bénéfices en 2020 ; pas de dividende

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Confirmant l'impact négatif de la pandémie sur ses activités, le chiffre d'affaires 2020 d'Envea recule de -19,9% par rapport à 2019 (-19% à taux de change constant). L'effet de change de -0,9% reflète essentiellement la dépréciation de la roupie indienne (-4,8%) et du yuan chinois (-2,1%).

Le second semestre est en progression de +20,4% par rapport au premier qui avait été particulièrement affecté par les épisodes de confinements mondiaux. Ceux-ci ont conduit à un recul de l'ensemble des marchés ainsi qu'à des difficultés de livraison des commandes.

Le résultat d'exploitation (EBIT) ressort à 8,3 ME soit 10,3% du chiffre d'affaires (-43,3% par rapport à 2019).

Dans ce contexte difficile, le Groupe a accru ses dépenses de R&D de 5% à 7,7% du chiffre d'affaires afin de ne pas remettre en cause ses développements stratégiques en cours et de poursuivre le développement de son offre et son avance technologique.

Le résultat net est de 5,5 ME, soit 6,9% du chiffre d'affaires.

Le ralentissement brutal de l'activité du Groupe, la difficulté d'effectuer des prévisions fiables dans le contexte pandémique et la forte variation des résultats ont engendré un important accroissement du Besoin en fonds de roulement de 7,6ME (dont +2,4MEUR pour les stocks, +3,4ME de créances fiscales et 3,3MEUR de baisse du passif social).

La trésorerie recule de 4,4 ME, et s'établit à 15,2 ME. La rentabilité des capitaux propres sur 2020 s'élève à 12,4% et l'endettement financier d'Envea s'établit à 5,9 ME (7,9 ME en 2019). L'endettement net reste négatif à 9,3 ME (-11,7 ME par rapport à 2019, 'gearing' -11,9%).

Pas de dividende

Du fait de la situation 2020 dégradée et des incertitudes pesant sur les prochains mois, le Conseil d'Administration a décidé de ne pas proposer de versement de dividende à la prochaine Assemblée générale du 22 juin.

Par mesure d'économie, Envea a mis fin à son contrat de liquidité avec la Société Gilbert Dupont le 1er janvier 2021. Les fonds de 31.992,52 euros et les 1.386 actions qui l'alimentaient ont été transférés à la société sans mise en place d'un nouveau contrat.