Entreprises : lancement du premier accélérateur franco-italien

(Boursier.com) — Bpifrance , la Cassa Depositi e Prestiti, ELITE - Groupe Euronext et la Team France Export lancent le premier Accélérateur franco-italien. Près de 40 entreprises françaises et italiennes intègrent la première promotion de l'Accélérateur Franco-Italien. Elles démarrent un accompagnement de 12 mois, associant temps forts collectifs et parcours individuels personnalisés, pour booster leur développement commercial transalpin.

L'Italie représente un relais de croissance majeur pour les entreprises françaises en leur offrant de nombreuses opportunités. La France est en effet le 2e client et fournisseur de l'Italie, et le 1er pays investisseur. Les exportations françaises vers son voisin transalpin représentent ainsi près de 37 MdsE.

Créé par Bpifrance, la Cassa Depositi e Prestiti (la Caisse des Dépôts italienne) et ELITE- Groupe Euronext, avec le soutien de la Team France Export, l'Accélérateur franco-italien a pour objectif de permettre aux entreprises françaises et italiennes d'identifier et d'exploiter les différentes opportunités de développement pérenne des deux côtés de la frontière. Il s'agit du premier programme d'accompagnement conjoint entre la France et l'Italie, visant à guider la croissance des entreprises à travers des sessions de formation dédiées et augmenter les opportunités d'affaires dans les deux pays grâce à des mises en réseau. Les PME italiennes et françaises disposeront ainsi d'un nouvel outil pour accélérer leur expansion internationale et se projeter avec succès sur les deux marchés.

Cette première promotion est constituée de 40 entreprises françaises et italiennes opérant dans les secteurs de l'industrie et des services, réalisant un chiffre d'affaires compris entre 5 et 50 ME et ayant déjà une expérience à l'international.

Pour les aider dans leur implantation, les dirigeants, et leurs équipes auront accès à toute l'expertise des partenaires du programme à travers une immersion collective sur 12 mois. L'Accélérateur est ainsi articulé autour de six sessions, se déroulant alternativement en France et en Italie :

-Formation : participation à 6 séminaires pour nourrir la réflexion stratégique et renforcer les compétences des dirigeants, dispensé par des instituts de premier plan : MIP Politecnico di Milano, SDA Bocconi School of Management, et Sciences Po. Les entreprises bénéficieront aussi d'un parcours e-learning complet via des cours distanciels et des ateliers et conférences en ligne, notamment via Bpifrance Université et ELITE Digital Compass.

-Mise en relation et échanges entre pairs : une journée par session sera consacrée aux rendez-vous business afin de trouver de nouveaux relais de développement.

Les entreprises participeront également à des événements en France et en Italie pour étendre leur réseau (Bpifrance Inno Génération - BIG 2022, ELITE Day...) et seront intégrées au sein d'un collectif de dirigeants pour échanger sur leurs expériences et nouer des collaborations.

"Au travers de ce nouvel Accélérateur, lancé avec nos partenaires italiens, nous avons mis en place un programme sur mesure, pour accompagner et préparer les entreprises françaises à se projeter chez nos voisins transalpins", explique Guillaume Mortelier, directeur exécutif de Bpifrance en charge de l'Accompagnement. "La parité de cette promotion, composée d'autant de PME françaises qu'italiennes, permettra de nouer des liens forts entre dirigeants. Notre objectif est véritablement de mettre en synergie les deux écosystèmes pour devenir plus performants ensemble".

"L'accélérateur Franco-Italien apporte un accompagnement complet aux entreprises qui ont l'ambition de se développer sur ces deux marchés, et la Team France Export y contribuera pleinement via son équipe basée à Milan pour la mise en relation des entreprises françaises avec leurs partenaires italiens" souligne Henri Baissas, Directeur général délégué de Business France.