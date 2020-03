Entreprises : Crédit Agricole a commencé à proposer le prêt garanti par l'Etat

(Boursier.com) — Crédit Agricole est totalement engagé dans le soutien des entreprises et des professionnels. L'établissement financier a commencé à proposer le prêt garanti par l'Etat, à compter du 25 mars, à tous ses clients entrepreneurs, quelle que soit leur taille et leur statut : exploitants agricoles, professionnels, commerçants, artisans, entreprises... Cette offre intervient en complément des mesures déjà annoncées : report d'échéances, procédures accélérées d'examen des dossiers, etc. Elle permet de recourir au dispositif massif et inédit de prêts garantis par l'Etat.

Des prêts à un taux entre 0,25 et 0,5%

Ces financements prennent la forme d'un prêt sur 12 mois sans frais, avec la faculté pour l'emprunteur de l'amortir sur une période supplémentaire de 1 à 5 ans. Ce prêt, garanti entre 70% et 90% par l'Etat en fonction de la taille de l'entreprise, est proposé à un taux de 0,25% pour les petites et moyennes entreprises, et 0,5% pour les grandes pour la première année.

Un financement de 3 mois de chiffre d'affaires

Ce prêt peut atteindre jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, permettant ainsi aux entrepreneurs d'avoir accès au financement nécessaire pour traverser la période actuelle très perturbée.