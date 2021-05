Entreprendre bénéficiaire en 2020 malgré le recul du chiffre d'affaires

Entreprendre bénéficiaire en 2020 malgré le recul du chiffre d'affaires









(Boursier.com) — Entreprendre a accusé un recule de 12% de son chiffre d'affaires en 2020, à 11,57 ME. Le résultat d'exploitation est de 1,03 ME, soit un taux de marge opérationnelle de 8,9 % en comparaison de 3,5 % lors de l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôt s'établit à 0.35 ME contre 0.78 ME en 2019, soit une baisse de 54,9%. Le résultat net annuel est positif de 0.18 ME contre 0.11 ME en 2019.

Le Conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 0.41 Euro par action. Le dividende sera mis en paiement en septembre.