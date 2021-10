Entreprendre : 87 kE de perte au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires d'Entreprendre s'est maintenu au même niveau par rapport au 1er semestre 2020. Le chiffre d'affaires s'établit à 4,88 millions d'euros (4,86 ME au 1er semestre 2020), soit +1% de croissance. Entreprendre se maintient grâce à sa réactivité dans un marché baissier et concurrentiel, et aussi grâce à la diversité de son offre et au renouvellement de ses magazines.

A -62 kE, le résultat d'exploitation est relativement stable (+79 kE au 1er semestre 2020). Le résultat courant avant impôts est de -116 kE en raison d'une provision pour dépréciation de créance de 138 kE et d'une reprise de provision de 84 kE.

Le résultat exceptionnel est un gain de +28 kE (-48 kE 1 an plus tôt). Le résultat net ressort en perte de -87 kE pour le 1er semestre 2021 (+30 kE à même période en 2020).

Situation financière

Les capitaux propres s'établissent à 3,64 ME au 30 juin (3,98 ME au 31 décembre 2020). La trésorerie nette de dettes financières est de 2,3 ME au 30 juin (2,5 ME à la fin de l'exercice précédent).

Perspectives

Pour les années à venir, Entreprendre entend se positionner comme un pôle de référence de la presse de qualité et des sites d'information digitale.