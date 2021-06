Entreparticuliers réactive le contrat de liquidité

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Entreparticuliers .com informe le marché qu'à compter de ce jour, elle réactive le contrat de liquidité suspendu le 19 mars dernier et augmente les moyens affectés au compte de liquidité par un apport de 15.000 titres.

Cet apport complémentaire a pour but de rééquilibrer les moyens cash et titres afin d'améliorer la régularité de la cotation du titre et d'éviter des décalages de cours qui ne seraient pas justifiés par la tendance du marché.

Le titre grimpe de 755% depuis le 1er janvier.