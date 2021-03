Entreparticuliers : des projets d'acquisitions, après une flambée du cours de près de 4000%

(Boursier.com) — Le conseil d'administration d'Entreparticuliers.com a décidé que l'assemblée générale mixte du 21 avril 2021 se tiendrait à huis clos. L'avis de convocation et le texte des résolutions ont été publiés au BALO du 17 mars. Les comptes et rapports seront en ligne au plus tard le 31 mars sur le site internet de la société. D'autre part, dans le prolongement du communiqué de presse du 3 mars 2021, la société rappelle "qu'elle envisage des opportunités de croissance externe en privilégiant des sociétés européennes dans le secteur du digital, des médias et de l'immobilier, sous forme de participations majoritaires ou minoritaires, non sur-valorisées, et dont la vocation est d'innover et disrupter leur marché".

Entreparticuliers indique qu'à ce stade, aucune cible n'a encore été formellement identifiée. La société informera le marché de l'état d'avancement ce projet. Les éventuelles acquisitions seraient financées "par recours à des émissions de valeurs mobilières ou d'échanges de titres", ajoute la société, dont le cours de bourse a flambé de près de 4000% depuis le 1er janvier.