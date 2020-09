Entreparticuliers.com : résultats minimes

Entreparticuliers.com : résultats minimes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er semestre, la baisse des recettes publicitaires provoquée par la crise du Covid a généré un chiffre d'affaires de 190 KE en régression de 29% par rapport au 1er semestre 2019 pour Entreparticuliers. "Notre capacité à ajuster nos charges à ces circonstances exceptionnelles nous a néanmoins permis de produire un résultat d'exploitation proche de celui de l'année précédente à période comparable à -47 KE vs 41 KE". Le résultat net ressort à -46 KE. Les recettes publicitaires ayant recouvré leur niveau normal depuis le début du second semestre, le groupe peut poursuivre l'objectif visant à se rapprocher de l'équilibre d'exploitation. Au 30 juin 2020, la société ne supporte aucun endettement et la trésorerie s'élève à 182 KE.