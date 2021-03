Entreparticuliers.com : Le résultat d'exploitation est redevenu nettement positif à hauteur de 205 KE

Entreparticuliers.com : Le résultat d'exploitation est redevenu nettement positif à hauteur de 205 KE









(Boursier.com) — Entreparticuliers .com a publié sur 2020 un chiffre d'affaires de 477 KE en hausse de 0,4%. Le résultat d'exploitation est redevenu nettement positif à hauteur de 205 KE (vs une perte de -30 KE en 2019), soit une rentabilité de 43%.

Le résultat net ressort également positif et en forte hausse à 199 KE. La trésorerie s'élève à 193 KE.

Il sera proposé à la prochaine AG de changer la dénomination sociale et d'étendre l'objet social de la société afin de faciliter la stratégie de la direction qui passe par le développement d'une nouvelle activité.

Prochaine publication, avec les comptes semestriels 2021, le 1er septembre prochain.