Entech : une solution au manque d'eau

(Boursier.com) — Entech campe sous les 10 euros, alors que la société quimpéroise de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables a annoncé le lancement du consortium C-3Poe, avec des partenaires comme H2X ECOSYSTEMS (hydrogène), SLCE Watermakers (dessalement) et l'Université de Bretagne Sud (recherche).

"L'objectif du projet C-3POe est d'adresser la problématique d'approvisionnement des îles et zones côtières qui manquent d'eau et d'électricité en leur proposant des produits Plug & Play à partir d'eau de mer, d'énergies marines renouvelables et de soleil" rappelle Portzamparc. Des micro-réseaux intégreront ainsi des unités de dessalement, d'électrolyse et de batteries... Les marchés visés sont les populations côtières ou insulaires de 100 à 1.000 personnes, en Europe (îles bretonnes), aux Antilles, dans l'Océan Indien ou en Polynésie et les zones côtières d'Afrique et du Moyen-Orient.

Les premières ventes d'équipements sont attendues d'ici 1 à 3 ans. Le potentiel à plus long-terme est estimé à plus de 10 ME de CA annuel pour le consortium, la part d'Entech représentant environ 40%... "Les compétences d'Entech dans le micro-grid et le smart grid sont parfaitement exploitées dans ce consortium... La visibilité sur le niveau et le calendrier d'activité est incertain mais le potentiel est intéressant", souligne Portzamparc qui vise un cours de 10,30 euros en restant à l'achat sur le dossier.