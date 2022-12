Entech : une commande auprès d'Engie Laborelec

(Boursier.com) — Entech vient d'obtenir une commande d'Engie Laborelec pour un système de stockage par batteries qui sera installé au centre européen des énergies marines (EMEC) situé sur l'île d'Eday, dans l'archipel des Orcades au nord de l'Ecosse.

Cette commande s'inscrit dans le cadre du projet Forward2030, financé par le fonds public européen Horizon 2020 et mené par un consortium dirigé par Orbital Marine Power, pionnier des turbines hydroliennes. Le système de stockage par batterie lithium-ion de 1,2 MW/1,5 MWh fourni par Entech est conçu pour analyser les bénéfices induits par l'association du stockage et de l'énergie marémotrice afin de répondre à l'évolution des exigences du réseau dans un contexte de pénétration croissante des énergies renouvelables tout en augmentant les revenus potentiels du projet. Cela permettra de démontrer la viabilité technologique et économique de cette association en vue d'un déploiement à plus grande échelle à travers l' Europe.

L'énergie hydrolienne, qui exploite l'énergie des courants marins, fait partie des énergies marines renouvelables. Hors éolien offshore, celles-ci représentent aujourd'hui moins de 0,1% du mix énergétique mondial : les objectifs du pacte vert européen nécessitent une multiplication par 25 de la capacité actuelle de production des EMR d'ici 2050. Pour y parvenir, le passage au stade de développement industriel des technologies marémotrices est une nécessité. Le projet Forward2030, déployé en conditions réelles, est un des plus avancé dans le monde pour ce type d'énergie.