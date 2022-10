Entech : un co-fondateur s'en va, le PDG rachète une partie de ses titres

(Boursier.com) — Entech annonce le départ de Laurent Meyer, Directeur Général Délégué et co-fondateur d'Entech.

Dans le cadre d'un pacte entre dirigeants fondateurs, Christopher Franquet, Président Directeur Général, rachète à Laurent Meyer une partie de ses titres. Celui-ci s'engage à conserver le solde pour 4 ans et est soumis à une clause de non-concurrence.

Entech annonce l'arrivée en octobre de trois nouveaux membres à son Comité de Direction, dont deux nouvelles recrues : M. Jean Blavot, Directeur des opérations, et Mme. Gaël Le Goc, Responsable RSE et Communication. Benoit Mahé, actuel Responsable Administratif et Financier rejoint aussi le Comité de Direction au poste de Directeur Administratif et Financier.

La société a ainsi enregistré plus de 35 MEUR d'entrées en commande depuis le début de l'exercice débuté au 1er avril 2022, dont plusieurs projets de plus de 4 MEUR, en France et à l'international.