Entech : performance saluée

(Boursier.com) — L 'entreprise quimpéroise Entech monte de 3% ce mercredi à 6,84 euros, après la publication d'un excellent niveau de chiffre d'affaires, avec un S2 d'environ 12,5 ME, soit 50% de plus que le S1... La guidance de l'IPO qui était située à 17 ME est nettement dépassée. Entech confirme ainsi un EBITDA 21/22 autour de l'équilibre malgré les tensions sur les approvisionnements (batteries et panneaux solaires) et les recrutements effectués (25 depuis l'IPO en octobre)... Portzamparc parle d'une "belle publication dans un contexte sectoriel complexe" ... "La dynamique du marché, la qualité de l'expertise d'Entech et la hausse de la taille moyenne des projets sont autant de leviers qui devraient se retrouver dans les années à venir" poursuit l'analyste qui vise un cours de 9,90 euros en restant à l'achat sur le dossier.