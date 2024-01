Entech : partenaire du projet de recherche européen EVELIXIA pour la transition énergétique des bâtiments

(Boursier.com) — Entech , société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, participe au projet EVELIXIA, lauréat du programme Horizon Europe, le programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation.

La E-factory, siège social et démonstrateur d'Entech, fait ainsi partie des 7 sites pilotes du projet. Entech sera notamment chargée de concevoir et d'intégrer un système de stockage d'énergie utilisant la production d'hydrogène dédié au stockage long terme. En parallèle, Entech fournira une version évoluée de sa solution logicielle de pilotage et de supervision, ESEsoft, tout en développant une gamme de services visant à optimiser la gestion énergétique des bâtiments.

Initié en novembre 2023, EVELIXIA est un projet européen (projet no101123238) dont l'objectif est de transformer la manière dont nous envisageons les bâtiments. Il vise à démontrer que ces derniers peuvent devenir des éléments actifs du système énergétique, capables d'optimiser leur consommation grâce à la génération locale, au stockage et à la flexibilité de la demande. Coordonné par le centre de recherche et de technologie Hellas en Grèce (CERTH), EVELIXIA favorise une transition vers un système énergétique intelligent, permettant aux occupants de participer aux marchés de l'énergie sans compromettre économie, confort, santé ou patrimoine.

L'E-factory, le siège d'Entech et vitrine des solutions innovantes de l'entreprise en matière de conversion, de stockage et d'intelligence artificielle, est l'un des 7 démonstrateurs du projet. Dans le cadre d'EVELEXIA, elle accueillera un système de stockage via l'hydrogène destiné à un stockage long terme. Ce système comprendra un électrolyseur, des batteries li-ion, un stockage d'hydrogène comprimé et une pile à combustible.

Le projet financera également l'évolution d'ESEsoft, la solution logicielle de pilotage et de supervision à base d'Intelligence artificielle d'Entech, ainsi que le développement d'une gamme de services visant à optimiser la gestion énergétique des bâtiments.

Entech recevra pour ce projet 430 KE de financement sur 4 ans sur une enveloppe globale du projet d'environ 10,4 ME.

"Entech est ravie de faire partie des 36 partenaires de ce projet de recherche financé par le programme Horizon Europe sur le bâtiment intelligent, leur performance énergétique et l'autoconsommation. Ce partenariat illustre nos expertises en matière de stockage et d'intelligence logicielle, et valide également l'avancée et l'exemplarité des technologies développées au sein de la E-factory, notamment en matière d'autoconsommation" a déclaré Christopher Franquet, PDG et cofondateur d'Entech.