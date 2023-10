Entech partenaire de Genvia pour l'industrialisation des électrolyseurs haute température

(Boursier.com) — Entech , la société de technologie spécialisée dans la conversion d'énergie, le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a livré à Genvia fin septembre une solution de conversion et de distribution électrique containérisée, pour le site pilote de Béziers. Un deuxième équipement sera livré sur le site du CEA à Grenoble plus tard dans l'année.

Les solutions d'Entech équiperont les premiers électrolyseurs Genvia mis en service cette année dans le cadre de son projet pilote, soutenu par l'État via Bpifrance, première étape vers la fabrication à grande échelle d'électrolyseurs haute température pour une production d'hydrogène décarboné à l'échelle mondiale. Entech et Genvia ont signé le 12 octobre un partenariat stratégique sous forme d'un Memorandum of Understanding (MOU) couvrant la phase industrielle à venir.

Evolutive et compacte, la solution technique développée par Entech assure l'alimentation électrique des stacks de l'électrolyseur depuis le réseau électrique, ainsi que d'autres fonctions essentielles au bon fonctionnement de l'électrolyseur. Cette collaboration permettra d'explorer et de rechercher des solutions avancées d'électronique de puissance pour l'amélioration de l'efficacité de la production d'H2.

Les premiers démonstrateurs Genvia seront capables de produire jusque 600 kg d'hydrogène décarboné par jour, avec des rendements inégalés par rapport aux technologies existantes. Ils sont en cours de déploiement sur les sites Genvia avant un déploiement sur un premier site industriel sidérurgique prévu en 2025. L'objectif pour Genvia est de tester et de valider sa technologie de rupture en électrolyse SOEL (Solid Oxyde Electrolysis) à l'échelle d'un système de taille conséquente et représentative de ses premiers marchés.