Entech : ouverture d'un nouveau centre technologique à Angers

(Boursier.com) — Entech , la société quimpéroise de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce l'ouverture de son nouveau centre technologique à Angers.

Basée au Technocampus Electronique & IoT à Verrières-en-Anjou dans la métropole d'Angers, cette 4e implantation d'Entech a vocation à accompagner les projets Photovoltaïque et Batteries tout au long de leur cycle de vie, en région Pays de la Loire et au-delà.

Les équipes du nouveau centre travailleront sur les études de conception électrotechniques et mécaniques et le pilotage des projets photovoltaïques et stockage par batteries. Ces locaux serviront de base aux équipes chantiers qui réaliseront la conduite de travaux, les installations électriques et la mise en service des systèmes. L'intérêt est d'être au plus proche des installations afin d'assurer un meilleur service de proximité.

D'une surface totale de 650 m2, dont 500 m2 d'espace de stockage et de préparation des chantiers, l'établissement a été ouvert le 3 février 2023 et accueille déjà 3 personnes. L'objectif est de monter à 10 collaborateurs d'ici la fin de l'année 2023 et deux fois plus d'ici 2 ans.

"Le nouveau centre technologique d'Angers, un pôle leader de l'électronique 4.0 dans le Grand ouest, vient renforcer le maillage géographique d'Entech pour favoriser à la fois notre développement et le recrutement de nouveaux talents. Le choix du Technocampus, lieu où convergent industrie et recherche, nous permet de nous déployer vite et efficacement. Il s'agit là d'une nouvelle étape annonciatrice d'autres déploiements sur le territoire", commente Christopher Franquet, Président-fondateur d'Entech.