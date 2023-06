Entech met en service une unité de stockage d'électricité avec Boralex

(Boursier.com) — Entech met en service une unité de stockage d'électricité avec l'entreprise québequoise Boralex, actrice majeure des énergies renouvelables en Amérique du Nord et en France. Le projet, d'une capacité de 3,3 MWh, vient en complément du parc éolien de Plouguin (Bretagne). L'objectif est d'introduire une solution de stockage batterie sur le site éolien afin d'optimiser la temporalité de l'énergie injectée en adaptant, grâce à la flexibilité du stockage, l'injection du site aux besoins du réseau. Le couplage éolien-batterie permet de plus d'augmenter la puissance installée du site tout en optimisant les coûts de raccordement.

La solution apportée par Entech, associant infrastructure de stockage et pilotage intelligent, a été choisie, à l'issue d'un appel d'offre restreint, comme étant la plus à même d'atteindre les objectifs du projet :

- démontrer que l'ajout d'une batterie permet au site de rendre de nouveaux services au réseau électrique et d'ajouter de la puissance installée à un coût compétitif.

- favoriser et renforcer l'insertion des énergies renouvelables au niveau local, sur le réseau électrique breton, grâce au contrôle optimal de la batterie et du parc éolien le cas échéant.