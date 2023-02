Entech : le titre recherché

(Boursier.com) — La société quimpéroise Entech grimpe de 3,2% à 9,66 euros, alors que la société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables a été informée de la signature, le 6 février, par Christopher Franquet et sa holding personnelle la société Enjoy, tous deux actionnaires de la société, d'un Pacte Dutreil d'engagement de conservation des actions Entech. La durée de cet engagement collectif est de 2 ans, avec prorogation tacite d'année en année sauf opposition d'un membre de l'engagement 3 mois avant le terme de la période en cours.

Au total, 42,74% du capital est visé par le pacte, et 53,14% des droits de vote.

"Rappelons que Christopher Franquet a récemment racheté 4,2% du capital à Laurent Meyer (ex-DGD) et détient désormais, à travers sa holding Enjoy, 51,7% du capital et 61,1% des droits de vote", souligne Portzamparc qui vise un cours de 10,30 euros en restant à l'achat sur le dossier.