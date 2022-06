Entech : lancement d'un partenariat sur la seconde vie des batteries de véhicules électriques

(Boursier.com) — Entech est coordinateur du projet ABR (Automotive Batteries Reuse) soutenu par la Région Bretagne, Quimper Bretagne occidentale et Rennes Métropole, le consortium composé de Stellantis, Talendi, l'Université de Bretagne Sud. Dans ce contexte, Entech oeuvrera au développement de solutions de stockage de seconde vie des batteries automobiles. "Développer une filière et des innovations autour du démantèlement des batteries automobiles, (diagnostic, sécurité, data...) et solutions pour optimiser la seconde vie des batteries", tel est l'objectif annoncé pour ABR Project, porté par Entech et ses partenaires.

Le projet bénéficie d'un financement par la région Bretagne, Quimper Bretagne occidentale et Rennes métropole à hauteur de 495,8 kE sur 2 ans.

Le marché du véhicule électrique devrait continuer à progresser dans les années à venir avec une offre toujours plus large des fabricants, et la démocratisation des bornes de recharge sur le territoire. Le développement d'une filière de stockage axée sur les batteries de seconde vie est donc envisageable, à condition de mettre en place des innovations autour du démantèlement des batteries automobiles et des solutions pour optimiser la seconde vie des batteries.

Le projet ABR fait suite à deux précédents projets réalisés par Entech, déjà orientés sur la seconde vie avec l'intégration de packs Stellantis dans des systèmes de stockage en conteneur.