(Boursier.com) — Entech lance son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris pour accélérer le déploiement de ses technologies en faveur de la transition énergétique.

Caractéristiques de l'opération

-Stockage d'énergie, Hydrogène vert, Intelligence artificielle : Entech maîtrise les technologies nécessaires à l'intégration massive des énergies renouvelables au sein du mix énergétique.

-Objectif de croissance du chiffre d'affaires de 80% pour l'année en cours, soit 17 ME déjà entièrement sécurisé par le carnet de commandes.

-Taille initiale de l'offre : environ 22 Millions d'euros, par émission d'actions nouvelles pouvant être porté à environ 25,3 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

-Cession d'actions existantes pour un montant maximum d'environ 3,8 ME par les actionnaires actuels de la Société en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation ;

-Fourchette indicative de prix : entre 5,91 euros et 7,99 euros par action.

-Engagements de souscription de la part d'investisseurs institutionnels pour 13,1 millions d'euros, soit 60% du montant initial de l'offre

-Conversion au prix de l'offre, dans un délai de six mois maximum, des obligations convertibles souscrites par un fonds géré par Epopée Gestion pour 3 ME en septembre 2021 pour un nombre d'actions compris entre 375.469 et 507.614.

-Création, dès la réalisation définitive de l'opération, de 410.400 actions issues de la conversion des obligations convertibles souscrites par UNEXO et FORCE 29 en novembre 2018

-Souscription ouverte du 14 septembre au 28 septembre à 17h00 pour l'Offre à Prix Ouvert et jusqu'au 29 septembre à 12h00 pour le placement global.

-Eligibilité : PEA, PEA-PME, réduction d'impôt sur le revenu, Entreprise innovante.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé le 13 septembre 2021 sous le numéro 21-395 le prospectus relatif à l'introduction en bourse d'Entech.

"L'accélération des énergies renouvelables au sein du mix énergétique est rendue possible par la technologie : la mission d'Entech est de permettre cette transition en s'appuyant sur un savoir-faire pointu dans la maitrise des EnR et de leurs particularités. Avec plus de 230 projets réalisés en 5 ans, une technologie et un modèle économique validés, Entech ambitionne de passer aujourd'hui à une nouvelle phase de développement. Grâce à l'intégration de compétences tant au niveau de la R&D qu'au niveau commercial, à des financements et à une visibilité accrue, nous pourrons déployer notre expertise sur des projets plus nombreux, plus importants, tout en couvrant une part plus large de la chaîne de valeur. Ce projet d'introduction en bourse intervient donc au bon moment pour soutenir l'accélération de notre développement" a déclaré Christopher Franquet, PDG et cofondateur d'Entech.

Entech : rendre possible l'intégration massive des énergies renouvelables

Les énergies renouvelables prennent une place de plus en plus importante dans le mix énergétique, ce qui crée de nouveaux enjeux technologiques, liés à leur intermittence. Les variations permanentes de puissance et de fréquence inhérentes à ces sources d'énergies perturbent aujourd'hui les réseaux électriques et menacent leur stabilité. Le métier d'Entech est d'apporter aux producteurs d'énergie les solutions technologiques qui rendent possible la poursuite de l'intégration massive des EnR.

Entech a pour activités principales la conception, le développement et l'industrialisation de solutions de production et de stockage d'énergies renouvelables, dotées de systèmes intelligents de pilotage et de gestion des réseaux électriques. Cette combinaison d'expertises pointues permet à ses clients d'augmenter l'efficience de leurs installations - notamment en réduisant le temps de réaction des systèmes d'énergie - optimisant ainsi la gestion des charges et le retour sur investissement. Entech opère aussi bien sur des installations reliées aux réseaux existants (on grid) que hors réseau (off grid) et fournit des solutions de production et de stockage d'hydrogène vert (c'est-à-dire provenant d'énergies renouvelables). La capacité de la société à faire fonctionner l'ensemble de ces technologies et équipements complexes dans la plus grande efficacité, quelle que soit leur localisation et leur mode opératoire, notamment grâce à des solutions logicielles propriétaires, est un facteur clé de la réussite d'Entech.

Déjà de nombreuses références après 5 ans d'existence

Depuis sa création en 2016, Entech a déjà réalisé plus de 230 projets au niveau local, national et international (Afrique, Asie), pour le compte des leaders du marché de l'énergie. L'activité se déploie essentiellement en France métropolitaine et dans les DROM-COM ainsi qu'en Afrique de l'Ouest pour l'activité microgrids (micro-réseaux). Ses clients sont les développeurs, producteurs, opérateurs d'énergie, ainsi que les collectivités.

La capacité d'innovation a été reconnue par de nombreux prix : Entech a ainsi été lauréat Green Tech Verte en 2016, lauréat InnoEnergy en 2018 et lauréat du concours innovation ADEME en 2018. Très récemment, Entech a été désignée par la mission French Tech, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, comme une des 20 pépites françaises du programme Green20, réunissant les nouveaux champions technologiques de la transition écologique disposant d'un solide potentiel de croissance.