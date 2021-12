Entech garde le cap malgré des tensions sur les approvisionnements

(Boursier.com) — Pour le 1er semestre d'activité de l'exercice 2021, Entech enregistre, au 30 septembre, un chiffre d'affaires de 8,26 millions d'euros (9,43 ME de chiffre d'affaires annuel sur l'exercice précédent clos au 30 mars 2021). Cette activité traduit une forte dynamique industrielle et commerciale sur tous les segments.

Entech rappelle en effet que cette bonne performance semestrielle est réalisée dans un contexte de haute tension sur les approvisionnements, en particulier les batteries et les panneaux solaires. Entech a mis en place des partenariats stratégiques pour sécuriser ses approvisionnements, mais les hausses de prix, qui sont répercutées sur les énergéticiens, ont pour effet de retarder les projets de certains clients. Entech anticipe toutefois la livraison de la majorité des projets positionnés au 2e semestre.

Perspectives

Dans ce contexte, Entech confirme l'objectif de chiffre d'affaires annuel de 17 ME, annoncé lors de l'introduction en bourse en septembre.

Au-delà de l'exercice en cours, la visibilité reste bonne avec des projets confirmés ou en négociation exclusive de dimension de plus en plus importante. Deux projets de stockage on-grid sont en négociation exclusive pour des tailles respectives de 8 et 9 MWh.

Grâce aux moyens générés par l'introduction en bourse en octobre, Entech poursuit la mise en place de ses leviers stratégiques avec notamment l'ouverture de 45 postes de commerciaux et ingénieurs. Entech vise également la signature d'un second projet de co-développement pour l'installation d'une centrale photovoltaïque de 4 MW destinée à alimenter la commune de Javené en électricité.