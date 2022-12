Entech : en perte de 849 kE au 1er semestre

(Boursier.com) — Entech , la société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a enregistré au 30 septembre 2022 un chiffre d'affaires semestriel de 12,8 millions d'euros, en croissance de +55%. Les résultats du semestre sont négatifs, reflétant la structuration mise en place dès le début de l'exercice pour préparer la forte croissance des 3 segments d'activité sur l'ensemble de l'année.

L'Ebitda ressort en perte de -528 kE, soit 4,1% du chiffre d'affaires.

Après prise en compte d'un résultat exceptionnel de -43 kE et d'une provision pour crédit d'impôt recherche de 152 kE, le résultat net ressort à -849 kE.

Au 30 septembre, Entech affiche une situation financière saine avec des fonds propres de 29 ME, en augmentation du fait de la conversion en avril de l'emprunt obligataire convertible en actions souscrit en septembre 2021 auprès d'Epopée Gestion pour 3 ME, et une trésorerie disponible de 13,7 ME.

La forte croissance de l'activité s'est traduite par une augmentation du BFR de 3,5 ME, portant essentiellement sur les créances clients. Grâce à la conversion de l'emprunt obligataire de 3 ME et des remboursements nets d'emprunts bancaires pour 0,3 ME, la dette financière passe de 10,5 ME au 31 mars à 7,2 ME au 30 septembre.

Perspectives

Comme l'an passé, ces résultats ne reflètent pas la rentabilité sur l'ensemble de l'exercice, avec des perspectives de croissance rentable au 2nd semestre confortées par un carnet de commandes conséquent. En effet, le rythme intense des livraisons du second semestre se déroule selon les plannings, et Entech anticipe des résultats positifs sur le semestre en cours.

Par conséquent, avec un carnet de commandes toujours très dynamique, d'un niveau élevé de satisfaction client et de la croissance forte des pipelines de projets des clients, la société réaffirme ses objectifs moyen-terme 2025 (exercice clos le 31 mars 2026), à savoir un chiffre d'affaires d'environ 130 ME et une marge d'Ebitda de l'ordre de 20%.