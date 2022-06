Entech : en perte de 278 kE en 2021

(Boursier.com) — La société quimpéroise Entech réalise un chiffre d'affaires annuel de 20,81 millions d'euros au 31 mars 2022 (9,42 ME un an plus tôt).

Au cours de l'exercice clos au 31 mars 2022, la progression de la marge brute, multipliée par 2,3, a été supérieure à celle du chiffre d'affaires, traduisant un taux de marge brute en hausse d'1,5 point, à 29,3%, et ce dans un contexte particulièrement exigeant. L'Ebitda s'élève à 57 kE, traduisant la structuration de l'entreprise pour absorber la croissance à venir. Ainsi, les charges de structure sont passées de 1,1 à 1,9 ME, la principale augmentation étant liée aux charges locatives (380 kE vs 80 kE au 31 mars 2021) du nouveau siège, la e-factory. Les charges de personnel passent de 2,6 à 4,1 ME, ce qui correspond à une évolution de l'effectif moyen de 50 à 72 salariés.

Après des dotations aux amortissements stables, à 0,5 ME, et un résultat financier proche de zéro, notamment grâce à des écarts de change positifs (0,1 ME), le résultat courant s'élève à -418 kE. Après prise en compte d'un résultat exceptionnel de 0,4 ME, stable par rapport à l'exercice précédent, et d'une charge d'impôts de 0,2 ME, le résultat net ressort à -278 kE.

Trésorerie disponible de 17,9 ME

Au 31 mars 2022, Entech affiche une situation financière saine avec des fonds propres de 26,8 ME et une trésorerie disponible de 17,9 ME.

Les 23,4 ME nets levés lors de l'IPO en octobre 2021 ont permis de financer la forte croissance de l'activité qui s'est traduite par une augmentation du BFR de 6,6 ME (dont 1,9 ME de stocks stratégiques) et la poursuite des investissements (+2 ME), principalement en R&D, sans augmenter la dette financière qui reste quasi stable à 10,5 ME (10,1 ME au 31 mars 2021).

Perspectives

Sur l'exercice en cours, le carnet de commandes et le pipeline commercial permettent d'anticiper une croissance soutenue notamment grâce à des projets de plus en plus significatifs.

Entech confirme ses objectifs moyen-terme 2025 (exercice clos le 31 mars 2026) d'un chiffre d'affaires d'environ 130 ME et d'une marge d'Ebitda de l'ordre de 20%.