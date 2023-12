Entech de retour sur les 9 euros après les annonces

(Boursier.com) — Entech recule de 1,5% de retour sur les 9 euros, alors que la société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a enregistré au 30 septembre 2023 un chiffre d'affaires semestriel de 17,6 MEUR (+37%). Cette croissance a néanmoins été ralentie par des reports de calendrier sur certains projets de clients qui ont mécaniquement impacté la rentabilité opérationnelle du 1er semestre.

Avec un carnet de commandes à fin septembre en croissance de +64%, Entech vise un 2nd semestre en progression et réaffirme ses objectifs moyen-terme 2025 (exercice clos le 31.03.2026), soit un chiffre d'affaires d'environ 130 ME et une marge d'EBITDA de l'ordre de 20%.

Au 30 septembre 2023, le taux de marge brute a progressé de près d'un point pour s'établir à 28,7% du chiffre d'affaires contre 27,9% au 30 septembre 2022. Cette progression témoigne d'une bonne gestion des achats et de l'agilité des équipes pour se positionner sur des segments de marché à plus forte valeur ajoutée.

L'actif immobilisé progresse de 706 KE du fait notamment de l'immobilisation de projets 'R&D' à hauteur de 2.321 KE (dont 1.749 KE étaient déjà en immobilisations au 31 mars 2023) compensés par les dotations aux amortissements qui s'élèvent sur ce semestre à 522 KE.

Au 30 septembre 2023, les fonds propres s'élevaient à 26,2 ME.

Les dettes financières diminuent de 961 kEUR sous l'effet du remboursement d'emprunts bancaires. La trésorerie disponible au 30 septembre 2023 s'établit à 6 ME alors que les dettes financières diminuent à 5,5 ME, d'où un endettement financier net de -0,6 ME. Le Besoin en Fonds de Roulement d'exploitation s'établit à 16,1 ME, soit 165 jours de CA HT contre 152 jours de CA HT au 31 mars 2023. Cette hausse est liée à des avances versées pour des commandes de batteries sur des projets en construction au 30 septembre 2023.

PERSPECTIVES

Avec un carnet de commandes à fin septembre de 42,9 ME, en croissance de +64% par rapport à fin septembre 2022, et des équipes bien structurées et de plus en plus productives, Entech a la capacité de réaliser une performance au 2nd semestre supérieure à celle du 1er semestre comme les années précédentes. La Société anticipe ainsi un 2nd semestre avec un EBITDA en progression.

Les facilités bancaires de 35 ME mises en place au mois d'octobre auprès de 6 banques permettront d'absorber sereinement la croissance attendue.

La société a réaffirmé enfin également ses objectifs moyen-terme 2025 (exercice clos le 31 mars 2026) : un chiffre d'affaires d'environ 130 ME et une marge d'EBITDA de l'ordre de 20%.

Portzamparc parle d'une publication "sans surprise", avec une forte croissance attendue lors des prochains semestres et une montée en puissance de la rentabilité. L'analyste vise un cours de 10,8 euros en restant à l'achat sur le dossier.