Entech : dans les tuyaux

(Boursier.com) — La société quimpéroise Entech (stable à 7 euros ce jeudi), spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a signé la mise en chantier d'un projet de stockage d'électricité avec le producteur indépendant d'électricité Neoen pour une puissance de 8 MW.

Ce contrat porte sur la réalisation d'un système de stockage par batteries qui s'inscrit dans un projet plus vaste mené par RTE pour développer de nouvelles capacités plus vertes dont Neoen est l'un des 12 lauréats retenus. Entech fait partie des lauréats en direct.

En parallèle du contrat de construction, Entech assurera l'exploitation pour une durée pouvant atteindre 15 ans.

"Ce contrat était déjà intégré au carnet de commandes de 20 ME annoncé au moment de l'IPO et ne modifie pas nos prévisions" commente Portzamparc qui rappelle que le pipeline commercial atteint 260 ME et qu'Entech vise pour 2021 (clôture 31/03/22) une croissance de 80% (soit un CA 17 ME) et pour 2025 (clôture 31/03/2026) un CA de 130 ME associé à une marge d'EBITDA d'environ 20%... De quoi viser un cours de 9,90 euros en restant à l'achat sur le dossier.