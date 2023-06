Entech confirme ses objectifs moyen-terme 2025

(Boursier.com) — Entech a enregistré sur l'exercice écoulé une croissance de +65% de son chiffre d'affaires, avec une dynamique soutenue sur tous les segments d'activité. Ainsi, l'activité Stockage et hydrogène progresse de +79% et représente sur le dernier exercice 52% des revenus. L'activité de Production (conception et installation de centrales photovoltaïques) est en hausse de 52% et représente 48% du chiffre d'affaires.

La taille des projets ressort à nouveau en croissance, avec une taille moyenne des prises de commandes de 2,5 ME en 2022 (exercice clos au 31.03.23) à comparer à 1,5 ME en 2021 pour les projets de stockage et de 2,1 ME contre 1,3 ME pour les centrales photovoltaïques.

Résultats : investissements pour la croissance

La marge brute progresse de +54%, avec un taux de marge brute en retrait de 2 points par rapport à l'exercice précédent, sous l'effet des tensions persistantes sur les approvisionnements et de l'évolution du portefeuille de projets.

Dans un contexte de forte croissance, rentable au niveau de chaque projet, l'EBITDA, qui passe de 57 KE à -0,4 ME, est impacté par les investissements de croissance et en particulier l'évolution de la masse salariale, de 4,1 MEUR à 6,9 ME (+71%). Celle-ci reflète la progression de l'effectif moyen sur la période, de 72 à 112, en particulier sur les effectifs cadres dont une partie est dédiée à la préparation et l'exécution des nouveaux projets (dont le chiffre d'affaires sera constaté sur l'exercice prochain).

Il est important de noter que le second semestre, qui affiche sur 6 mois un CA de l'ordre de celui des 12 mois de l'exercice précédent, permet un EBITDA à l'équilibre, ce qui démontre la capacité d'Entech à porter ces efforts liés à la croissance.

Après des dotations aux amortissements et provisions en légère hausse (0,7 ME vs 0,5 ME un an plus tôt) et des charges financières nettes de 0,1 ME (contre 0 l'an passé), le résultat courant s'élève à -1,2 ME contre -0,5 ME l'an passé.

Après prise en compte d'un résultat exceptionnel de 0,1 ME et d'une charge d'impôts de -0,4 ME, le résultat net ressort à -0,7 ME.

Situation financière saine et amélioration du BFR

Au 31 mars 2023, Entech affiche une situation financière robuste qui lui permet de poursuivre sa forte croissance, avec des fonds propres de 29,1 ME, en progression (+2,3 ME) à la suite de la conversion en actions de l'obligation convertible de 3 ME, et une trésorerie disponible de 11,2 ME (vs 17,9 MEUR) pour une dette financière de 6,4 ME (contre 10,5 ME un an plus tôt).

Dans un contexte de forte croissance, Entech présente une nette amélioration de BFR (besoin en fonds de roulement) d'exploitation, qui passe de 180 à 152 jours de chiffre d'affaires. Cette progression a pu être atteinte par les équipes en obtenant de meilleures conditions de paiement à la fois auprès des clients et des fournisseurs grâce à une confiance et une visibilité accrue de la marque Entech au niveau international.

Perspectives : croissance soutenue

Grâce aux projets réalisés avec succès, les équipes Entech sont de plus en plus sollicitées et sont appelées à se positionner sur des projets de taille croissante, aussi bien auprès des clients existants que de nouveaux clients.

Ainsi, sur l'exercice passé (clos au 31.03.2023), la Société a travaillé sur un nombre de projets en hausse de +25%, avec une taille moyenne de projet en progression de +57%. Au 31.03.2023, le carnet de commandes s'élève à 32 ME, soit autant de chiffre d'affaires déjà sécurisé.

Cette dynamique de croissance soutenue se poursuit avec, par exemple, l'appel d'offres remporté par Entech pour un potentiel de stockage de 50 MWh auprès de l'entreprise locale de distribution GEG le mois dernier.

Ainsi, Entech confirme ses objectifs moyen-terme 2025 (exercice clos le 31 mars 2026) d'un chiffre d'affaires d'environ 130 ME et d'une marge d'EBITDA de l'ordre de 20%.