Entech : chiffre d'affaires annuel de 34,3 ME

(Boursier.com) — La société Entech, spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a annoncé un chiffre d'affaires annuel de 34,3 ME, en croissance de +65% par rapport à l'exercice précédent. Dans un contexte de structuration de l'entreprise pour absorber la croissance avec des projets de taille plus importante, l'EBITDA du deuxième semestre n'est cependant attendu qu'à l'équilibre.

Entech précise que son activité de stockage bénéficie de la très forte demande sur les projets on-grid (connectés au réseau) dans un contexte de transition énergétique et d'enjeux géopolitiques importants. L'activité est également portée par une forte dynamique sur des projets multi-technologies ou associant électricité et hydrogène.

Afin de préparer les grands projets à venir, Entech rappelle avoir engagé dès le second semestre 2022/2023 les investissements nécessaires, principalement dans le renforcement des équipes. La société se dit ainsi aujourd'hui structurée pour franchir un nouveau palier significatif en termes de taille de projets.

" Ces investissements d'avenir devraient légèrement freiner la rentabilité de l'activité au deuxième semestre avec un EBITDA attendu à l'équilibre. Les objectifs moyen-terme 2025 (exercice clos le 31 mars 2026) restent inchangés : un chiffre d'affaires d'environ 130 ME et une marge d'EBITDA de l'ordre de 20% ", ajoute Entech.