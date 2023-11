Entech : 37% de croissance de l'activité au 1er semestre

(Boursier.com) — L 'entreprise quimpéroise Entech, spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, enregistre au 30 septembre un chiffre d'affaires semestriel de 17,6 millions d'euros, en croissance de +37% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent (12,78 ME au 30 septembre 2022).

La répartition est équilibrée entre les projets de stockage et de production, avec pour ce dernier segment une très forte croissance de l'activité de centrales photovoltaïques en toiture. Entech poursuit sa montée en gamme sur des projets de plus en plus importants. Des reports de calendrier sur d'autres projets de stockage ont freiné la croissance de cette activité sur le semestre mais le carnet de commandes et l'activité commerciale sont à des niveaux élevés sur tous les segments.

Perspectives

La croissance de l'activité stockage au cours du dernier semestre a été freinée par des délais administratifs rallongés subis par les clients sur les raccordements au réseau ou les permis de construire. Ces décalages de projets et donc de chiffre d'affaires impacteront mécaniquement la rentabilité opérationnelle du 1er semestre.

Le carnet de commandes, en hausse de +64%, reste très dynamique sur tous les segments d'activité et s'élève à fin septembre à 42,9 ME (26,2 ME au 30 septembre 2022). Il comprend des projets de taille toujours plus importante ; les commandes émanent de clients historiques aussi bien que de nouveaux clients.

Entech continue de se structurer pour accompagner sa forte croissance, comme sur l'activité de construction clé-en-main de centrales photovoltaïques en toiture, qui réunit désormais une équipe dédiée de 35 personnes.