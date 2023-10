Entech : 35 ME de nouvelles facilités bancaires

(Boursier.com) — La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables Entech indique avoir finalisé la mise en place d'un crédit syndiqué de 15 ME ainsi qu'une enveloppe d'engagements par signature (garanties bancaires domestiques) de 20 ME.

La combinaison de ces nouvelles facilités bancaires, tous deux reconductibles, permettent à Entech de sécuriser la croissance naturelle de son besoin en fonds de roulement qui croît avec le niveau d'activité et d'apporter les garanties nécessaires requises par les clients dans le cadre de la réalisation de leurs projets.

" La mise en place de ce financement est le signe fort de la confiance renouvelée des partenaires bancaires historiques de la société : Crédit Agricole du Finistère, CIC Ouest, ARKEA, Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire. L'entrée de deux nouvelles banques dans le pool bancaire, LCL et BNP Paribas, témoigne des fortes convictions de celles-ci dans les perspectives ambitieuses d'Entech ", souligne la société.