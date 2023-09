ENRX et Roctool associent leur expertise pour l'électrification des moules à l'échelle mondiale

(Boursier.com) — ENRX et Roctool signent un accord long terme pour proposer aux fabricants de pièces plastiques et composites, un moulage durable doté d'un programme " d'électrification des moules " le plus avancé au monde. ENRX, est un spécialiste du chauffage et de la charge par induction, et de l'alimentation électrique sans contact avec une empreinte carbone faible ou nulle - Ces technologies vertes permettent d'accélérer la transition vers un avenir durable dans les secteurs de la fabrication et de la mobilité dans le monde entier. ENRX entreprise mondiale, fournit à Roctool des composants clés pour sa technologie de moulage depuis plus de 10 ans.

Roctool, leader dans le domaine des technologies de moulage heat and cool, développe des solutions de moulage uniques faisant appel au chauffage par induction, principalement pour l'injection plastique et pour la compression des composites.

ENRX est reconnu pour son expertise en matière d'induction dans de nombreux domaines. Le chauffage par induction est plébiscité par les constructeurs automobiles mondiaux, les grandes entreprises électrotechniques et les grands fabricants de tubes et tuyaux en acier, ainsi que dans de nombreux autres segments industriels à travers le monde.

Le traitement thermique des composants d'éléments pour la production et le stockage d'énergie renouvelable est en pleine expansion. Le remplacement du chauffage au gaz, à l'eau ou à huile par le chauffage par induction permet également de réduire les émissions de dioxyde de carbone.

L'alliance des deux entreprises va permettre l'intensification des efforts à l'échelle mondiale, tirant parti de la combinaison de l'expertise inégalée d'ENRX en matière de solutions durables et de solutions de pointe en matière de chauffage par induction, et des technologies de moulage " heat and cool " de Roctool. ENRX compte plus de 1.200 brevets de technologies d'induction et vient renforcer le portefeuille de brevets de Roctool dans le moulage des composites et des plastiques.

ENRX et Roctool sont désormais en mesure de soutenir les fabricants mondiaux dans leur quête d'un moulage durable avec le programme " d'électrification des moules " le plus avancé. Les fabricants de pièces plastiques et composites peuvent désormais bénéficier de cette offre.

L'alliance d'ENRX et de Roctool améliorera les services techniques et l'assistance sur site pour les utilisateurs de la technologie Roctool. L'implantation d'ENRX va permettre des démonstrations et essais à l'échelle internationale qui mettront en lumière les performances de chauffage et de refroidissement et les économies d'énergie réalisées. Enfin, Roctool bénéficiera d'une meilleure couverture en Amérique du Nord, en Chine et en Inde.