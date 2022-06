Enogia : une joint-venture avec ADEME Investissement

(Boursier.com) — Enogia et Ademe Investissement, l'outil public de financement en fonds propres de l'ADEME doté d'une enveloppe de 400 ME du Programme d'investissement d'avenir de l'Etat, ont signé un accord visant à déployer les modules ORC d'ENOGIA par l'économie d'usage sur les segments géothermie, biomasse et industrie et sur un périmètre couvrant près de 40 pays.

L'accord prévoit la création d'une joint-venture, Enogia Assets Industry, détenue à 55% par ENOGIA et 45% par ADEME Investissement. Le montant global potentiel d'investissements d'Enogia Assets Industry est fixé à un maximum de 15 ME sur 5 ans. Enogia et ADEME Investissement s'engagent à financer Enogia Assets Industry à hauteur de leur participation réciproque à son capital, et au fur et à mesure dans son développement commercial.

Enogia Assets Industry mettra à disposition de ses clients des ORC Enogia dans le cadre de contrats de 8 ans minimum. Ces contrats n'induisent pas d'investissements ni de charges directes pour les clients de sorte qu'ils bénéficieront, dès l'installation, de la valeur apportée par l'ORC, via l'électricité produite, qu'ils pourront consommer ou vendre.