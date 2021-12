Enogia signe un accord avec le fonds Eiffel Gaz Vert

(Boursier.com) — Enogia et Eiffel Investment Group, à travers son fonds Eiffel Gaz Vert, annoncent la signature d'un accord relatif à la création d'une joint-venture dédiée à l'acquisition et l'installation de modules ORC à destination d'unités de méthanisation en cogénération.

Ce partenariat vise à déployer le modèle de distribution par l'économie d'usage des modules ORC d'Enogia . Cet accord prend la forme d'une plateforme d'investissement commune "Enogia Assets Biogas" détenue à 60% par Enogia et 40% par Eiffel Gaz Vert, 1er fonds européen dédié au gaz renouvelable doté de 210 ME.

L'association de ces deux groupes experts en transition énergétique permettra d'accélérer le déploiement des modules ORC Enogia dès début 2022.

L'accord couvre principalement la France et l'Allemagne, et pourra s'étendre à d'autres pays de l'Union européenne. Il est conclu pour une période de 3 ans, renouvelable.

Le modèle de distribution dit d'économie d'usage constitue un 3e mode de commercialisation pour la société Enogia, aux côtés de la distribution directe et indirecte. Important relais de croissance pour l'activité ORC, le déploiement de l'économie d'usage est l'un des axes stratégiques annoncé lors de l'introduction en bourse de la Société en juillet dernier.Pour le client final, ce modèle permet de bénéficier des services rendus par l'installation d'un module ORC Enogia sur sa centrale de production de biogaz (méthanisation, centres d'enfouissement) sans investissements ni charges directes. Le client final enregistre des gains immédiats, dès la mise en service de son module ORC, par la production d'électricité renouvelable, revendue ou consommée. Les loyers versés à Enogia Assets Biogas seront inférieurs à la valeur de l'électricité générée par le module ORC. Enogia vendra ses ORC à Enogia Assets Biogas, dégageant un revenu immédiat complété par un chiffre d'affaires récurrent lié aux services associés (maintenance, gestion administrative, etc.). Ce mécanisme permettra en outre à Enogia de bénéficier du pay-back court offert par la performance de ses ORC. A long terme, la création de valeur est supérieure aux modes de distribution directe et indirecte, par les revenus récurrents générés par les équipements. Eiffel Gaz Vert apportera l'essentiel du financement de la structure Enogia Assets Biogas, par des apports en capital, en compte-courant et en obligations convertibles.