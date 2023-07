(Boursier.com) — Enogia renforce sa situation financière, son actionnariat et sa gouvernance afin d'accélérer l'essor commercial de la société.

L'expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique annonce ainsi l'arrivée à son tour de table de deux nouveaux investisseurs stratégiques, Éric Blanc-Garin et Yazid Sabeg, à travers leur société commune Duna & Cie, dans le cadre du lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de 3.992.084 euros, par l'émission de 1.996.042 actions nouvelles au prix unitaire de 2 euros, avec une parité de 1 action nouvelle pour 2 actions existantes. A l'issue de cette levée de fonds, Eric Blanc Garin et Yazid Sabeg rejoindront le Conseil d'administration, occupant ainsi deux sièges sur un total de sept.

"Nous sommes heureux et honorés de rejoindre le Conseil d'administration d'ENOGIA. Nous sommes convaincus que l'avance technologique de la Société sur la conversion de chaleur en électricité lui offre un potentiel de croissance très élevé. En tant qu'entrepreneurs et investisseurs soucieux de participer à la transition énergétique et à la décarbonation de l'industrie, nous nous réjouissons d'accompagner le management d'ENOGIA dans son ambition et ses succès à venir en mettant notre expérience au service d'une véritable pépite cleantech française", commentent Eric Blanc-Garin et Yazid Sabeg.

Arthur Leroux, Président directeur général d'ENOGIA, déclare : "Je me réjouis qu'Eric Blanc-Garin et Yazid Sabeg aient accepté de mettre au service d'ENOGIA leur expertise entrepreneuriale, forgée au cours de leur expérience à la tête de CS Group, véritable fleuron technologique français. Le

management d'ENOGIA et l'ensemble des équipes sont ravis de pouvoir compter sur leur expérience industrielle et d'entrepreneurs, et leur soutien. Je les remercie vivement de leur confiance, de leur volonté d'accompagner ENOGIA dans l'accélération de sa croissance, et surtout de leur vision : ensemble nous partageons l'ambition de faire d'ENOGIA un vrai leader des turbomachines pour la transition écologique, en France et à l'export. Dans ce contexte, l'augmentation de capital lancée aujourd'hui, avec le confort d'autres engagements et intentions de souscription, vise à renforcer les fonds propres d'ENOGIA afin d'accompagner son essor commercial tout en confortant durablement sa situation financière."

Environnement de marché

ENOGIA évolue dans un environnement porteur caractérisé par des besoins inédits d'efficacité énergétique chez les industriels, en lien avec le niveau durablement élevé des prix de l'énergie et avec les enjeux climatiques. Dans ce contexte favorable, l'offre de solutions ENOGIA adossée à une technologie unique de micro-turbomachines suscite un intérêt croissant, notamment au niveau des modules ORC (transformation de chaleur fatale en électricité renouvelable).

En France, le développement commercial est porté par de multiples acteurs industriels souhaitant valoriser leurs rejets de chaleur. Au Royaume-Uni, le marché des centrales l'électriques biomasse de petite puissance, atone depuis la crise sanitaire, connaît un regain d'intérêt, avec l'arrivée de nouveaux projets et partenariats, tandis que la valorisation de chaleur fatale dans les secteurs l'industrie et de l'environnement, touchés par la hausse des coûts de l'énergie, se développe.

En Allemagne, la dynamique commerciale se poursuit, en particulier sur le secteur biogaz, qui subit de plein fouet (et sans bouclier tarifaire) la hausse des prix de l'électricité. Dans le sillage de cette accélération en Europe de l'Ouest, ENOGIA a également recentré ses investissements commerciaux en Asie sur deux pays, le Japon et la Corée, où des opportunités voient le jour notamment en géothermie...

Opérations à suivre

- Entrée de Éric Blanc-Garin et Yazid Sabeg au capital de la Société et au Conseil d'administration ;

- Lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 4 millions d'euros ;

- Prix de souscription : 2 euros par action nouvelle ;

- Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 2 actions existantes ;

- Période de souscription : du 14 juillet au 25 juillet 2023 inclus ;

- Engagements fermes de souscription de 2,7 ME, dont 1,5 ME de la part de Duna & Cie (holding commune de Monsieur Éric Blanc Garin et Monsieur Yazid Sabeg) ;

- Investissement éligible au dispositif 150-0 B ter du CGI (remploi de plus-value de cession) ;

- Actions ENOGIA éligibles aux FIP-FCPI (qualification "entreprise innovante" par BPI France), PEA et PEA PME-ETI, dispositif IR-PME.