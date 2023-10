Enogia : le meilleur est à venir !

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, Enogia affiche un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros, réalisé à 96% à l'export (83% un an plus tôt). La société a ainsi dégagé une croissance de 126%, qui a bénéficié en partie d'un effet de base favorable après une premier semestre 2022 marqué par le gel du contrat chinois, ainsi que de l'avancée du contrat allemand.

L'Ebitda sur le semestre ressort à -1,5 ME et le résultat d'exploitation à -2,2 ME.

Après prise en compte du Crédit d'impôt recherche (+0,1 ME), le résultat net s'établit à -1,8 ME, soit au même niveau qu'au 1er semestre 2022.

Objectifs

Enogia évolue plus que jamais dans un environnement riche en opportunités, caractérisé par des besoins inédits d'efficacité énergétique en lien avec les prix élevés de l'énergie et les enjeux écologiques. La société bénéficiait, au 30 juin, d'un pipe commercial de plus de 140 ME et d'un carnet de commandes de plus de 5 ME (dont 3,7 ME hors contrat ORC en Chine), lui offrant une bonne visibilité sur second semestre.

Sur la période, l'activité sera portée par l'exécution du contrat allemand, l'accélération des ventes de modules ORC et de l'offre Green Shield, ainsi que la montée en puissance des prestations de services en développement de turbomachines.

Enogia demeure confiant dans l'atteinte de son objectif, pour l'ensemble de l'exercice 2023, d'une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 50%.

Au second semestre, la trajectoire de rentabilité va être soutenue par plusieurs leviers : les économies d'échelle liées à l'accélération de l'activité et à la production en série, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle suite à la réorganisation, la poursuite de l'abaissement du point mort, et l'augmentation des marges brutes - notamment sur le contrat allemand. Enogia a pour objectif un Ebitda du second semestre à l'équilibre.

A moyen terme, Enogia renouvelle l'ensemble de ses objectifs financiers. Sur les exercices 2024 et 2025, la croissance moyenne du chiffre d'affaires est attendue à plus de 50% par an.

Cette croissance, combinée au plan d'efficacité opérationnelle, qui jouera à plein en 2024, devrait permettre l'atteinte d'un free cash-flow positif dès 2025.