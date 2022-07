Enogia : le chiffre d'affaires annuel sera en croissance significative en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel d'Enogia s'établit à 1 million d'euros (1,3 ME à fin juin 2021), dans un contexte où, comme annoncé précédemment, le second semestre est attendu plus dynamique que le premier compte tenu des délais naturels de génération de chiffre d'affaires par les nouveaux collaborateurs intégrés et les nouveaux accords de partenariat signés depuis l'introduction en bourse.

Le chiffre d'affaires ORC s'élève à 0,9 ME à fin juin 2022 (1,2 ME à fin juin 2021), impacté à la fois par la situation sanitaire en Chine -qui ralentit la poursuite du déploiement du contrat signé en 2021- et par un effet de base défavorable, le 1er semestre 2021 ayant été marqué par un rebond de l'activité suite à la réouverture des frontières après le pic de la crise sanitaire en 2020. Sur l'activité Compresseurs Hydrogène, le chiffre d'affaires est stable sur le semestre à 0,1 ME.

Perspectives

Dans le contexte actuel de hausse des prix de l'énergie, de nouvelles discussions commerciales se sont engagées au cours du semestre, portant le 'pipe' commercial à fin juin 2022 à plus de 140 E. Le carnet de commandes, qui se renouvelle au fur et à mesure de la génération de chiffre d'affaires et de la signature de contrats, s'établit à plus de 5 ME.

En complément de ces opportunités commerciales, Enogia a mis en place des partenariats clés pour développer l'économie d'usage, vecteur fort de développement identifié à l'introduction en bourse. La société a ainsi signé un accord avec ADEME Investissement en juin 2022 faisant suite à un accord signé avec Eiffel Investment Group en décembre 2021.

Dans ce contexte, Enogia confirme attendre pour 2022 un chiffre d'affaires annuel en croissance significative et confirme les ambitions moyen terme annoncées lors de son introduction en bourse.