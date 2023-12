Enogia intègre le projet SCO2OP-TES financé par l'Union européenne

(Boursier.com) — L 'expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, Enogia, fait partie du projet ambitieux SCO2OP-TES, financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon Europe. Ce projet vise à révolutionner le stockage massif d'électricité grâce à une architecture innovante de batterie de Carnot.

Le lancement de ce projet a eu lieu officiellement les 14 et 15 décembre 2023, à Bruxelles.

Capitalisant sur plus d'une décennie de recherche et développement de turbomachines de haute technologie, Enogia a été sélectionné comme partenaire principal de fabrication des turbomachines du projet SCO2OP-TES. ENOGIA concevra, développera, fabriquera et testera les principales turbomachines au CO2 supercritique utilisées dans ce projet, où une architecture révolutionnaire de batterie de Carnot sera développée et testée par l'ensemble des partenaires du projet.

Ce projet met en avant la capacité reconnue d'Enogia de développer des turbomachines au CO2 supercritique très performantes, acquise au fil de nombreuses années de recherche et de plusieurs projets (y compris le projet H2020 I-Therm). Enogia est également très impliquée dans la recherche sur le stockage d'électricité thermodynamique, une manière prometteuse de stocker l'électricité sans utiliser de ressources limitées et polluantes, contrairement aux batteries chimiques.

Le financement total du projet est de 4,7 millions d'euros, comprenant une subvention de 875,5 kE pour Enogia.

Rappelons que le projet SCO2OP-TES réunit un groupe diversifié de partenaires, chacun apportant une expertise unique. Des universités de premier plan, des centres de recherche et des experts de l'industrie, sont unis dans leur mission de développer des solutions de stockage d'énergie durables, techniquement viables et respectueuses de l'environnement. Ensemble, ils ouvrent la voie.